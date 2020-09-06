Два повторяющихся автобусных маршрута отменили в Самаре

Два маршрута исчезли из реестра

В Самаре отменили два автобусных маршрута, которые перевозчики назвали дублирующими. Уже летом стало известно, что компании не хотят обслуживать автобусы № 27к и №48к - один ходит до Зубчаниновки, второй - от Грозненской до площади Революции.

Теперь глава города Елена Лапушкина подписала постановление об исключении из реестра муниципальных маршрутов этих двух наименований.

Информация появилась еще летом: перевозчики заявили, что маршруты дублируются другими, более востребованными. По их данным жители не пострадают, а вот карманы транспортного предприятия будут целее, ведь загруженность автобусов будет больше.

Напомним, что ранее власти также исключали из реестра невостребованные маршруты. А вот 210 маршрут по настоянию горожан выставили на торги, но желающих взять его не нашлось.