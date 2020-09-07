«Банная» сутенерша из Тольятти недовольна приговором

Девушка надеялась на условный приговор, а ее отправили в колонию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти недавно передали в суд уголовное дело в отношении Дениса Б. Официально он числился владельцем автосервиса, однако выяснилось, что это был не единственный и не основной источник его дохода. Гораздо больше денег приносил незаконный бизнес, которым он занимался вместе со своей знакомой Юлией. У девушки открыто свое ИП, но она его давно забросила, полностью отдавшись иному делу.

Через интернет Юля и Денис находили девчонок не самых строгих моральных устоев и предлагали им легкий заработок на поприще сексуальных услуг. Согласились 5 девушек, две из которых были несовершеннолетними.

- По версии следствия, бизнес функционировал с 2014 по 2018 год, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете. - Начиналось все с визиток, которые сутенеры оставляли в саунах и банях. Клиентам привозили «девочек», потом «сарафанное радио» увеличило поток «покупателей», и девушек стали заказывать и в иные места.

К слову, следствие не нашло следов насилия: все пять «ночных бабочек» интимные услуги оказывали вполне добровольно. Цены были демократичными, клиентов полно, так что в целом ситуация всех устраивала. Пока бизнес не прикрыли.

- В отношении Дениса и Юлии возбудили два уголовных дела: по фактам организации и вовлечения несовершеннолетних в проституцию, - говорят следователи. - Оба обвиняемых вину признали и активно сотрудничали со следствием.

Юлии суд недавно вынес приговор - 3 года и 3 месяца колонии общего режима. Для нее это стало полной неожиданностью - девушка надеялась на условный срок, максимум - штраф. Приговор она теперь пытается обжаловать в Самарском областном суде.

Дело Дениса пока до приговора не дошло, но мужчина теперь готовится к худшему. Максимальные санкции статей, по которым ему предъявлено обвинение, составляют 3 и 5 лет реального лишения свободы.

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