Самарец выловил в Волге огромного судака

Вот такую рыбу вытащил мужчина ФОТО: Роман Кульгаев Фото: соцсети

Рыбаки Самарской области всегда могут похвастаться хорошим уловом. И успехами своими они часто делятся в социальных сетях. Так на днях поступил и самарец Роман Кульгаев.

Роман поймал большого судака. Вес добычи - 7 килограмм. Выглядит рыба, действительно, внушительно. Не каждый такую вытаскивал из воды. Как сообщил мужчина, удача ему улыбнулась во время рыбалки на "матушке Волге".

Большинство пользователей оценили трофей Кульгаева и похвалили его за мастерство. Но нашлись и такие, кто считает, что судака надо было отпустить и даже поставить на него бирку, как на редких животных - чтобы и другие смогли выудить.