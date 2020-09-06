И снова больше ста: в Самарской области растет число заболевших коронавирусом

Число заболевших в регионе растет Фото: СОЦСЕТИ

Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 6 сентября 2020 года. В регионе второй день подряд фиксируют более 100 заразившихся за сутки. Накануне COVID-19 нашли у 105 жителей, сегодня - у 101. Общее число заболевших в губернии теперь - 9094.

По данным оперштаба, растет и количество выздоровевших. За минувшие сутки в регионе закончили лечение 85 человек. Всего же выздоровели 7225 пациентов. К сожалению, обновилась и статистика смертельных случаев. Умер еще один больной с COVID-19. Количество пациентов, которые не смогли побороть вирус, увеличилось до 135.

В стране за сутки выявили 5205 заболевших, выздоровевших меньше - 2823. Скончались 61 человек.