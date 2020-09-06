Потеплеет, а потом дождь: какая погода ждет жителей Самары на следующей неделе

В начале недели погода будет хорошая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области на следующей неделе. Как говорят специалисты, новая семидневка начнется с небольшого, но потепления.

- 7 сентября воздух прогреется до 25 градусов выше нуля. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура будет от 3 до 8 градусов, - рассказывают в Приволжском УГМС.

Во вторник, 8 сентября, ночью будет до плюс 10 градусов. Днем - от 22 до 27 градусов.

А вот в среду ситуация ухудшится. В ночное время воздух прогреется до плюс 15-ти градусов. А днем будет прохладнее, чем 8 числа - от 18 до 23 градусов, ветер 7-12 метров в секунду, местами возможен небольшой умеренный дождь.