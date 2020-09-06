Кинотеатр в знаковом месте: на фасаде здания правительства в Самаре показывают световой фильм о войне

Фильм на здании правительства выглядит впечатляюще Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На площади Славы в Самаре проходит уникальный документальный показ фильма "Во имя справедливости!", посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Ленту крутят прямо на фасаде здания правительства. За минувшие два дня ее посмотрели тысячи жителей и гостей города.

5 сентября к просмотру присоединился и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он впечатлен увиденным.

- Сегодня площадь привлекает жителей и гостей города уникальным историческим показом, посвящённым трагическим событиям Великой Отечественной войны. А само здание Правительства стало большим экраном. Это напоминание каждому из нас о славном подвиге наших предков, – подчеркнул глава региона.

Выполненный с применением современной аудиовизуальной технологии показ напоминает зрителям о знаменитом Нюрнбергском процессе. 1 октября 1946 года был вынесен обвинительный приговор главным нацистским преступникам. Их признали виновными в преступлении против человечества.

- Я слышал немало сомнений по поводу того, нужно ли устраивать этот показ здесь, нужно ли привлекать к этому здание правительства. Сегодня сами люди говорят о том, что это решение было правильным. Площадь Славы – это главный мемориальный комплекс столицы нашей области. Мы бережно относимся к памяти наших героев, к архитектурной концепции нашей площади. Но сегодня мы создаем условия, когда площадь становится и полноценным общественным пространством, – отметил Дмитрий Азаров.

У тех, кто еще не успел оценить показ "Во имя справедливости", такая возможность есть сделать это сегодня. В воскресенье световой фильм покажут в 20:30, 21:00 и 21:30. Помимо вечернего 3D-мэппинга на площади перед зданием правительства Самарской области днем также проходят мероприятия в рамках празднования Года памяти и славы. На площади Куйбышева продолжается работа уникального интерактивного музея под открытым небом "Дорога истории – наша Победа".