Заболевших перевалило за 9 тысяч: как подхватили коронавирус очередные жители Самарской области

Число заболевших коронавирусом растет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как и где еще 101 человек из Самарской области заболели коронавирусом. Именно такая цифра появилась в статистических показателях на 6 сентября.

- Почти половина инфицированны в Самаре - 55 случаев. 9 - в Новокуйбышевске, 7 - в Тольятти, 5 - в Кинеле, 4 - в Сызрани, - рассказывают в региональном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения инфекции.

Еще по 3 заболевших нашли в городе Отрадном и Кошкинском районе. По 2 - в Жигулевске, Ставропольском и Челно-Вершинском районах. По 1 - в Октябрьске, Похвистнево, в Безенчукском, Большечерниговском, Волжском, Нефтегорском, Пестравском, Приволжском и Шенталинском районах.

15 человек контактировали с теми, кто страдал covid-19 ранее. 9 таких живут в Самаре, 2 в Ставропольском районе, по 1 - в Тольятти, Нефтегорском, Приволжском и Челно-Вершинском районах. 69 новых пациентов обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. У 17 не было никаких клинических проявлений.

Всего за все время пандемии в области зафиксировано 9094 случаев заражения. 135 инфицированных скончались. Вылечились 7234 - из них 9 за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 312 граждан.