Спасатели эвакуировали из Рождествено мужчину и женщину

Спасатели смогли оказать оперативную помощь ФОТО: ПСС Самарской области

4 сентября самарские спасатели дважды занимались эвакуацией людей из села Рождествено. Их через реку Волга доставили на Центральную спасательную станцию, где передали врачам скорой помощи.

- Первый вызов поступил спасателям в 13:26. Помощь требовалась 74-летнему мужчине с диагнозом ишемический инсульт, - рассказывают в ПСС по региону.

Второй спасательный катер отправился в Рождествено в 14:05. В этот раз оттуда требовалось забрать 51-летнюю женщину с острой почечной недостаточностью. Подмога оказана в кратчайшие сроки. С пострадавшими сейчас работают медики.