В Самарской области спасатели помогли мужчине, который попал в неприятную ситуацию в лесу

Спасатели помогли местному жителю ФОТО: ПСС Самарской области

5 сентября с неприятностями столкнулся 52-летний Житель Самарской области. В лесу у села Ягодное в Ставропольском районе он получил травму ноги и самостоятельно выбраться оттуда никак не мог.

- Вызов о том, что человеку требуется эвакуация из леса, поступил оперативному дежурному в 17:40. В поисково-спасательной работе были задействованы три спасателя, - рассказывают в пресс-службе ПСС по региону.

Участники спецоперации на руках донесли пострадавшего из леса до машины. До больницы его довезла женщина, которая находилась с ним. Спасательные работы были завершены в 18:50.