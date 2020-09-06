Следователи рассказали, из-за чего самарец застрелил известного бизнесмена в Бугульме

Араик заключен под стражу Фото: соцсети

Следователи ГСУ СК России предъявили обвинения Араику Мирзояну из Самары. Ему вменяют убийство известного бизнесмена Евгения Деданина в Бугульме.

По версии правоохранителей, 1 сентября Араик на территории оптовой базы несколько раз выстрелили в предпринимателя. Евгений скончался в больнице, а злоумышленника помогли задержать родственники погибшего. Суд уже арестовал гражданина Армении.

- Мотивом убийства обвиняемый указал месть за своих знакомых, погибших в сентябре 2018 года, - отмечают в пресс-службе СК РФ.

Напомним, что в 2018 году Деданин лишил жизни двух налетчиков на свой дом - Ивана Нетроглова и Владислава Колоярцева. Они тоже являлись жителями Самарской области.

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Араик Мирзоян сейчас находится под следствием, по версии правоохранителей, он убил предпринимателя Евгения Деданина из мести (подробности)