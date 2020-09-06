В ДТП с участием "Калины" и "Приоры" в Тольятти погибла женщина

Последствия аварии оказались страшными ФОТО: ГИБДД Тольятти Фото: соцсети

Страшное ДТП произошло в субботу е сентября в Тольятти. На Поволжском шоссе столкнулись две "Лады" - "Калина" и "Приора". К сожалению, не обошлось без жертв.

- Примерно в 16:00 80-летний водитель "Калины" ехал в направлении Обводного шоссе. При выполнении поворота налево в сторон СНТ "Дымок" он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с "Приорой", - делятся предварительной версией в ГИБДД Автограда.

За рулем "Приоры" находился 21-летний парень. Он двигался во встречном направлении.

Оба автолюбителя получили травмы, им понадобилась помощь медиков. 83-летняя пассажирка "Калины" погибла. Сейчас по факту аварии полицейские проводят проверку.