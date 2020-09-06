В Самаре иномарка сбила школьницу на пешеходном переходе, ДТП попало на видео

Девочке оказана медицинская помощь Фото: принтскрин видео.

В минувшую пятницу, 4 сентября, в Самаре произошло серьезное ДТП. На пешеходном переходе в районе пересечения улиц Свободы и Краснодонской Hyundai сбил 12-летнюю девочку. Случилось это примерно в 14:50.

- За рулем информации находился 42-летний мужчина. Школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила травмы и была доставлена в больницу, - сообщили в ГУ МВД России по региону.

Момент аварии попал на камеры наблюдения. Видео опубликовано на странице samara.dtp.official. По кадрам видно, что несовершеннолетняя вышла из своей школы - № 83 - двигалась по переходу и поздно заметила автомобиль. Перебежать дорогу она не успела.

Сейчас по факту происшествия сотрудники ГИБДД проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.