Самарцам рассказали, куда жаловаться на свастику на доме

Никита Зубко поведал, что грозит нарушителям закона

Жителям Самары рассказали, куда жаловаться на свастику на фасаде дома. Появление такого рисунка неприятно и вызывает желание от него избавиться.Сделать это возможно. Содержать дом в надлежащем состоянии обязана организация, которая управляет домом - УК или ТСЖ. Именно сюда и нужно обращаться, чтобы пожаловаться на нанесение свастики и потребовать удалить рисунок.

Авторов художества в этом случае можно привлечь к ответственности. По закону их действия преследуются по ч.1 ст. 20.3 КоАП. Для того, чтобы наказать художников, нужно обратиться с заявлением в полицию. Об этом рассказал прокурор города Самары Никита Зубко.

Если нарушителей найдут, им будет грозить штраф 1-2 тыс рублей, также у них конфискуют краски и баллончики. Особенно злостных нарушителей могут и арестовать на 15 суток.