В Самаре "Ока" пострадала в аварии со Скорой помощью

Ока столкнулась со скорой помощью. Фото: Подслушано Самара

В аварии со Скорой помощью в Самаре пострадала "Ока". Автомобиль не уступил дорогу машине медиков, которая ехала с включенным проблесковым маячком на красный свет. Неизвестно, почему так поступил водитель: задумался или решил, что сигналы для него значат меньше, чем светофор. Но результат оказался печальным.

По словам очевидцев, скорая помощь ехала с сиреной и мигалками, чтобы пересечь Московское шоссе. Все маячки были включены. Но "ока" решила не уступать дорогу. Водитель не сбавил скорость, решив проскочить, но это ему не удалось. Машина задела скорую боком по бамперу и на полном ходу перевернулась на крышу.

Столкновение произошло на перекрестке Московского шоссе с Ташкентской. Пострадала в аварии 18-летняя пассажирка "скорой". Ее отправили в больницу и затем назначили амбулаторное лечение. Сотрудникам полиции предстоит разобраться во всех деталях ДТП.