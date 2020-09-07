Самарцы плохо относятся к мигрантам

Исследовательское агенство Zoom Market опубликовало рейтинг городов России, жители которых негативно настроены по отношению к мигрантам.

По словам коммерческого директора агенства Андрея Штырова, порядка 37% опрошенных отрицательно относятся к мигрантам. При этом 22% респондентов не разделяет их точку зрения, а 41% и вовсе не имеет четкой позиции. Опрос проводился в 20 городах России по методу личных и телефонных интервью. В общей сложности было опрощено 2400 человек.

Согласно рейтингу, хуже всего принимают мигрантов жители Новосибирска, Перми и Челябинска. Самара же в этом импровизированном топе заняла 7-е место.

Стоит отметить, что респонденты, которые были негативно настроены по отношению к мигрантам, аргументируют свою позицию тем, что последние, по их мнению, просто не желают приспосабливаться к российской культуре.