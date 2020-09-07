Жители Сызрани не доплатили за тепло около 37 млн рублей

Платить за коммуналку лучше всего вовремя Фото: Александр ГЛУЗ

В Сызрани долги жителей и компаний за тепло превысили 37 млн рублей. Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» уже отправил в суды заявления о выдаче приказов на взыскание задолженностей на сумму 6 млн рублей - это позволит вернуть компании хоть небольшую часть зависших в воздухе денег.

Пока что вопрос еще можно урегулировать в досудебном порядке: для этого только нужно в ближайшие дни полностью оплатить накопившиеся счета. Если этого не произойдет, задолженность все равно спишут в принудительном порядке с банковских счетов или же будут удерживать долг с зарплаты. Если и это не поможет, у неплательщика могут арестовать все имущество: машину, бытовую технику.

- Мы призываем не доводить ситуацию до крайности: тем клиентам, кто оказался в сложной жизненной ситуации, необходимо обратиться в центр социальной защиты населения и оформить субсидии на оплату ЖКХ, - посоветовал руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.