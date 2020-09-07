«Лада» начала сезон ВХЛ с поражения от «Тамбова»

Эту игру «Лада» провела без главного тренера Александра Баркова и форвардов Евгения Григоренко и Никиты Свинцицкого. Все трое приболели. Фото: ХК «Тамбов» / vk.com/hc_tambov

Хоккейный клуб «Лада» начал регулярный чемпионат нового сезона ВХЛ с поражения. В Тамбове тольяттинцы уступили одноименной команде со счетом 2:3. У «автозаводцев» шайбы забросили Тимур Булатов и Артем Артемов.

- Хорошая, боевая игра получилась, хороший соперник. Обученный, видно. По нашей команде – мальчишки старались, видно было большое желание. Много моментов не реализовали. От этого как-то сумбур небольшой пошел. А так, претензий к ребятам нет. Начало чемпионата – всегда волнение. Старались, - приводит слова и.о. главного тренера «Лады» Владимира Маленьких пресс-служба тольяттинского клуба.

Стоит отметить, что эту игру «Лада» провела без главного тренера Александра Баркова и форвардов Евгения Григоренко и Никиты Свинцицкого. Как сообщили в клубе, все трое приболели. Поправятся ли наставник и игроки к следующим матчам выездной серии – неизвестно.

Следующую игру «Лада» проведет 8 сентября в Воронеже против местного «Бурана».