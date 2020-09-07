В Самаре прикрыли подпольный цех по производству автодеталей

В Самаре подпольно производили детали. Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области

В Самаре полиция прикрыла мини-цех в гараже, где производили автомобильные детали для отечественных машин. Заводик функционировал в Прибрежном. Когда оперативники пришли в гараж с обыском, они нашли запчасти для вазовской «восьмерки» в больших количествах.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области, проведенная экспертиза показала: запчасти не отвечают стандартам безопасности. Устанавливать их на машину нельзя, велик риск повредить транспортное средство и причинить ущерб жизни и здоровью граждан.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного производства. За такое преступление могут лишить свободы на срок до двух лет. Сейчас дело уже рассматривают в суде.