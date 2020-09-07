Расписание речных перевозок в Самаре изменилось по 4 маршрутам

Расписание речных судов поменялось

В Самаре с 7 сентября меняется расписание сразу по 4 маршрутам речного транспорта. Так, иначе станут ходить рейсы до Рождествено, в том числе и те, что идут с заходом на Проран. Внесены изменения в расписание теплоходов до Винновки, Зольного и Гавриловой Поляны.

Это делается в связи с изменением пассажиропотока в осеннее время, когда дети пошли в школу и в будние дни уже гораздо меньше отдыхающих уезжает за Волгу.

Расписание переправы до Рождествено

Так, до Гавриловой поляны теперь будут ходить только два рейса: в 8.00 и в 16.30 из Самары, обратно - в 9.55 и 18.25.

До Зольного остался только один рейс - в 8.30 из Самары, в 14.30 обратно. Второй в 17.30 будет идти только до Ширяева, прибудет туда в 20.00 и обратно уже не вернется.

Меньше рейсов осталось и до Винновки. Рейс в 8.15 будет ходить только по пятницам, субботам и воскресеньям, в будние он дойдет только до Шелехмети. Также рейс в 16.00 будет ходить только с Шелехемети.