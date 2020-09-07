В Самаре пенсионеров бесплатно научат приемам ушу

Самарская Ассоциация Ушу

Ассоциация «Самарская федерация Ушу» проведет бесплатные тренировки для старшего поколения региона. Так пенсионеры Самары, Новокуйбышевска и Тольятти смогут попробовать свои силы в китайской гимнастике и даже ушу.

Стоит отметить, что все занятия, которые будут проходить на протяжении 10 месяцев, специально адаптированы под физические способности пожилых людей. Тренировки сочетают в себе элементы медитации, массажа и дыхательной гимнастики.

Весь проект реализован на средства Фонда президентских грантов. По его завершению состоится областной фестиваль для пожилых людей, на котором выпускники смогут продемонстрировать свои успехи.

Теперь невежам придется дважды подумать перед тем, как вальяжно располагаться в общественном транспорте на местах для пенсионеров.