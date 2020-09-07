Карьеристы не хотят работать в Тольятти

Владимир Веленгурин

Согласно информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, Самара вошла в десятку лучших городов для построения карьеры в 2020 году.

Участие в опросе, который проводился с 11 августа по 1 сентября 2020 года, приняли 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, по 300 жителей из каждого города-миллионника и полумиллионника также поделились своим мнением о перспективах карьерного роста.

Первое место в рейтинге, как и прежде, занимает Москва: 7 из 10 опрошенных считают столицу России наиболее привлекательной для реализации своих трудовых амбиций. На втором и третьем месте расположились Санкт-Петербург и Казань с 67% и 54% голосов соответственно.

В десятку лидеров вошла и Самара, которая набрала 41% и заняла девятое место.

Самые тернистые и витиеватые карьерные лестницы, по мнению опрошенных, находятся в офисах Волгограда (15%), Тольятти и Омска (по 17% каждый).