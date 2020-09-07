Начинающих предпринимателей Самарского региона научат грамотно позиционировать свой бизнес

Об этом 10 сентября узнают участники бесплатной онлайн-встречи в рамках проекта «Почему бизнес?» с креативным директором маркетингового агентства полного цикла Elbrus Digital — Алексеем Борисовым.

Алексей — маркетолог, спикер онлайн и оффлайн мероприятий по маркетингу и продвижению. Реализовал более 400 рекламных кампаний за 5 лет работы.

В программе встречи: - Топ-ошибки, которые совершают предприниматели на старте - Почему важна стратегия? - Как грамотно позиционировать себя и свой бизнес? - Как стать уникальным и отстроиться от конкурентов?

Также во время вебинара на практике будут разбираться реальные кейсы, инструменты и методы позиционирования.

Участие бесплатное. Регистрация по: https://mybiz63.timepad.ru/event/1412645/

Дата: 10 сентября 17:00.

Проект «Почему бизнес?» реализуется по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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