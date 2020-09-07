Четвертая сотка подряд: статистика коронавируса в Самарской области не радует

Врачи все ещё на боевом посту

102 человека заболели коронавирусом в Самарской области за последние сутки. Вернее, почувствовать себя плохо они могли и раньше. Но именно сейчас стало известно о том, что их тест на коронавирус оказался положительным.

Таким образом, с начала пандемии заболели уже 9196 человек в регионе. В лидерах Самара, здесь зарегистрирована почти половина больных. В последние дни не все благополучно в маленьком Новокуйбышевске, где на каждую тысячу жителей приходится больше 3 больных. Прирост в Тольятти крайне неравномерный - от 1 до 8 человек в сутки. А вот вспышки также фиксировались в Похвистневском и Большечерниговском районах.

Судя по статистике из оперштаба Стопкоронавирус.рф, за последние сутки в Самарской области никто не умер, но никто и не выздоровел. Вскоре оперативный штаб также поделится статистикой по распределению случаев коронавируса в районах губернии.