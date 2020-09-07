Главу Самары попросили быстрее снести незаконное кафе

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Незаконное кафе «Рахиб», которое расположено рядом с памятником шоферам ВОВ в Советском районе, все еще стоит на месте и, по некоторым данным, даже активно функционирует. Стоит напомнить, что процесс ликвидации заведения дальше демонтажа вывески с названием так и не продвинулся.

На это в твиттере обратил внимание один из жителей Самары и вскоре получил ответ от депутата Государственной думы Александра Хинштейна. По его словам, муниципальный контракт на снос объекта могут заключить уже в сентябре. Также парламентарий попросил главу города Елену Лапушкину лично вмешаться в ситуацию.

Стоит отметить, что самарцы уже давно выражают недовольство развлекательным заведением, которое располагается рядом с памятником шоферам ВОВ на пересечении улиц 22 Партсъезда и Гагарина. Поэтому будет символично, если в 75-ю годовщину Победы этот острый для населения вопрос все же будет решен.