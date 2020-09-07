Уроженцы Самарской области Варламов и Гурьянов сыграют в финалах конференций НХЛ

В ноябре отец Семена Варламова в интервью «КП-Самара» предсказал выход команды своего сына в финал конференции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оба представителя Самарской области в НХЛ Семен Варламов и Денис Гурьянов пробились со своими командами в финалы конференций лиги. Уроженец Самары Варламов вместе с «Нью-Йорк Айлендерс» прошел в полуфинале Восточной конференции «Филадельфию» и в финале встретится с «Тамбой-Бэй Лайтнинг». Тольяттинец Гурьянов и его «Даллас Старз» в полуфинале Запада были сильнее «Колорадо Эвеланш», а в финале играют с «Вегас Голден Найтс». Серия уже стартовала, «звезды» выиграли первый матч 1:0.

Напомним, Семему Варламову 32 года. Он родился в Куйбышеве, где и начал играть в хоккей, но в 11 лет уехал в Ярославль. В НХЛ до «островитян» вратарь выступал за «Вашингтон» и «Колорадо».

Денису Гурьянову 23 года. Он родился в Тольятти и является воспитанником «Лады». Это его первый сезон в НХЛ, до этого он несколько лет провел в фарм-клубе «Далласа» - «Техас Старз».

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