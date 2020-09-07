В парке Гагарина снесут колесо обозрения

Майсевич Юрий

Колесо обозрения в парке им. Ю. Гагарина закончило свою службу в рядах самарских аттракционов. Правда, речь идет, разумеется, не о новом, а о старом колесе, которое уже давно нервирует местных жителей своим зловещим голым каркасом.

Напомним, что прежний аттракцион прекратил функционирование и был частично разобран перед самым началом строительства нового колеса, которое расположилось в противоположной части парка.

Как сообщается в МАУ Парки Самары, все демонтажные работы будут проведены после окончания сезона, который, к слову говоря, в этом году стартовал гораздо позже из-за пандемии коронавирусной инфекции

Аттракционы, в том числе и новое колесо обозрения, начали свою работу только в конце августа.