В Самаре подвели итоги VII Открытого фестиваля независимого кино 70/30

Участники победители VII Самарского Открытого фестиваля независимого кино 70/30. Фото: предоставлено организаторами

В минувшие выходные в Самаре прошел VII Открытый фестиваль независимого кино 70/30. В конкурсных программах участвовали более 80 короткометражных игровых, документальных, экспериментальных и музыкальных фильмов из России, Украины, Беларуси, Латвии, Италии и Ирана. Лучшие ленты отбирались по номинациям «Игровое кино», «Экспериментальное кино», «Документальное кино» и «Музыкальные клипы». Также дополнительными секциями стало «Карантинное кино» и программа фильмов в жанре хоррора и триллера «Чертова дюжина».

Все главные призы завоевали кинорежиссеры из столицы. Приз «Золотая пицца» среди игровых лент завоевал фильм Дмитрия Григорьева из Москвы «Эколав». Лучшим экспериментальным фильмом стала короткометражка «Ничего» режиссера Егора Кондрата и Павла Лазаренко из Москвы. В секции документального кино победила лента москвича Дениса Неробеева «Путеводитель по граблям», а в секции музыкальных клипов - «Горький Макс» столичного режиссера Павла Мотыгина.

В число победителей вошли и четыре работы самарских авторов. Так, дипломом за высокий творческий потенциал был отмечен документальный фильм Вероники Мокшиной «Сирень». Сразу два фильма были отмечены в секции хорроров – это анимация «Проводник» Дмитрия Сафонова и короткометражка «Напряжение» Антона Гриднева и Максима Елизарова из Тольятти. А Лучшим самарским короткометражным фильмом 2020 года была признана работа Александра Артемьева «Невидимое».