Очаг в Самаре, проблемы в Кинеле и Похвистневе: где и как заболели коронавирусом 102 человека 7 сентября

Рассказываем подробности статистики по коронавирусу в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 7 сентября 2020 года заболели коронавирусом 102 человека. Большинство снова в Самаре - 49 человек, еще восемь в Тольятти, по семь - в Кинеле и Похвистнево. Стало известно, в каких еще районах нашли больше всего заболевших. Так, опять отличился Новокуйбышевск, в котором уже на протяжении нескольких дней находят от 8 до 10 заболевших, а сегодня выявили шесть человек с положительными результатами теста.

Также заболевших нашли в Жигулевске, Челно-Вершинском, Красноармейском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Большечерниговском, Пестравском, Шенталинском и Борском районах.

Интересно, что в этот раз 20 человек выявлены при обследовании круга контактных. 14 человек - в Самаре, видимо, в областной столице выявлен какой-то очаг заболеваемости. Еще 68 человек уже болели раньше ОРВИ и пневмонией и сейчас просто получили положительный результат теста.

Напомним, что всего в регионе заболели 9196 человек, выздоровели 7234 человека, активных больных - более 1700. За сутки в регионе сделали 4052 лабораторных исследования. Умерли за все время 135 человек.