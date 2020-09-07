Самарцам рассказали, как выселить соседа, который превратил квартиру в помойку

Мусор дома лучше не копить Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В самарской прокуратуре рассказали, что делать, если сосед по коммунальной квартире превращает свое жилье в помойку и доставляет неудобства другим жильцам. Найти на него управу можно в том случае, если он проживает по договору найма.

Как объяснил прокурор Самары Никита Зубко, выселить нанимателя можно, если он использует жилое помещение не по назначению и нарушает права и законные интересы соседей, бесхозяйственно обращается с помещением.

Правда, такое решение - это крайняя мера, при условии, что наниматель систематически нарушает правила. Сначала ему выдается предупреждение о том, что нужно устранить нарушение, провести ремонт. Если человек не идет навстречу, с ним могут расторгнуть договор. Жаловаться на нарушения нужно местному участковому.