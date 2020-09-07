Самарцев будут наказывать штрафом за табак и насвай

Избежать внимания полиции в этой сегменте рынка не получится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам объяснили характер изменений в Кодексе об административных правонарушениях. По словам прокурора города Никиты Зубко, с 11 августа текущего года все граждане, которые занимаются оптовой или розничной продажей насвая или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания и нюханья, будут оштрафованы на сумму от пятнадцати до двадцати тысяч рублей.

Должностные лица при подобном правонарушении будут вынуждены расстаться с суммой от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, а решившие подзаработать в этом сегменте рынка юридические лица – от ста до ста пятидесяти тысяч рублей. Однако и это еще не все.

С удвоенной силой карать рублем теперь будут и за продажу табачной продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Размер административного штрафа: от двадцати до сорока тысяч рублей для простых граждан, от сорока до семидесяти тысяч рублей для должностных лиц и от ста пятидесяти до трехсот тысяч рублей для юридических лиц. Такая себе ниша для бизнеса.