Жители Самарской области осваивают виртуальные очереди

Почта России

В середине мая текущего года «Почта России» запустила проект предварительной записи на обслуживание через сайт компании или мобильное приложение. Причем записаться можно не менее чем за 1 час до планируемого визита.

Услуга быстро набирает популярность, и, если верить статистике, в отделение почтовой связи теперь каждую неделю виртуально записывается свыше 400 человек. При этом жители Самарской области чаще всего предпочитают использовать мобильное приложение. Через него оформляются 66% новых заявок, тогда как оставшиеся 34% приходятся на сайт.

По словам заместителя директора по операционному управлению УФПС Самарской области Александра Шелковникова, в нашем регионе на данный момент действуют 150 отделений «Почты России», в которых можно записаться онлайн. При этом в каждом из таких отделений выделяется одно или несколько операционных окон, которые предназначены исключительно для тех, кто подал предварительную заявку.

Рьяные противники интернета, пенсионеры и остальные любители классических очередей могут ни в чем себе не отказывать и, как и прежде, прийти в отделение почты в любое удобное рабочее время.