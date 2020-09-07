Продажи турпутевок в Самарской области выросли в 2,3 раза в августе

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, дали толчок развитию внутреннему туризму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МТС изучила траты самарцев на путешествия в связи с частичным снятием ограничений на российских курортах и открытием границ с немногочисленными зарубежными странами. Анализ расходов с карт МТС Банка показал, что в июле и первой половине августа 2020 года жители региона на фоне развития внутреннего туризма из-за закрытых границ стали отдыхать более бюджетно – средний чек в турагентствах подешевел до 2,6 раза, а количество покупок туров из-за отложенного спроса выросло до 2,3 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы самарцев на отпуск: в апреле-мае заграничные поездки были невозможны из-за закрытия границ, а путешествия по России затруднительны из-за двухнедельного карантина для приезжих из других регионов. Расходы на туризм начали восстанавливаться с середины мая после смягчения ограничений в ряде регионов РФ. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, в этот же день были открыты границы с Абхазией, с 7 августа въезд россиянам разрешила Черногория.

Отдыхать стали больше, но дешевле

В июле 2020 года количество транзакций в туристических агентствах увеличилось на 37% год к году, а в августе – уже в 2,3 раза. При этом значительно уменьшился средний чек – в 2,6 раза в июле и на 14% в августе. Похожая ситуация наблюдается и в отелях: прирост транзакций в июле текущего года составил 36% и 69% в августе, а средний чек также сократился, но не так сильно, как при покупке туров: на 5% в июле и на 29% в августе по сравнению с теми же периодами 2019 года.

Поезд вместо самолета

Количество транзакций по железнодорожным билетам в июле больше прошлого году на 35%, в августе – на 91%. По авиабилетам также произошло незначительное снижение: в июле – на 1%, а в августе – на 3%. При этом средние чеки на поездки по железной дороге тоже упали: на 8% в июле и на 26% в августе. Авиатранспорт тоже показал удешевление: на 5% в июле и на 25% в августе год к году. Такая ситуация объясняется более дешевыми перелетами на российские курорты, чем за границу.

Часть самарцев отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит лето на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июле на 6% и в августе – на 11%.

Из-за недоступности отдыха за границей количество покупок в магазинах беспошлинной торговли Duty Free сократилось в разы по сравнению с прошлым годом: в июле 2020 года – в 4,7 раза, в августе этот показатель снизился – в 3,1 раза.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Самарской области. Учитывались платежные операции в июле-первой половине августа 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.