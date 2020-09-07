В Самарской области пенсионер развращал своего 12-летнего знакомого

Преступление было совершено в апреле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области возбудили уголовное дело на 68-летнего мужчину, проживающего в Клявлинском районе. Правоохранители подозревают его в совершении развратных действий в отношении ребенка.

- По версии силовиков, 19 апреля этого года мужчина за домом развращал своего 12-летнего знакомого. Мальчик на тот момент учился в 6 классе в одной из местных школ, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Пенсионеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас расследование продолжается. Стражи порядка не исключают, что в этой истории могут появиться другие эпизоды преступной деятельности.