10 способов провести с пользой для бизнеса предстоящую неделю

Все мероприятия реализуются при поддержке центра «Мой бизнес» Самарской области по заказу министерства экономического развития Самарской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

— 8 сентября 10:00 - Экспортный семинар «Эффективная деловая коммуникация для экспортёров». Как получить репутацию надёжного партнера и эффективно организовать переговорный процесс, расскажут эксперты Школы РЭЦ на бесплатном интенсиве для экспортно ориентированных предпринимателей. Детали и регистрация: https://bit.ly/3jUd1IU

— 8 сентября 11:00 - Консультационный семинар для предпринимателей м.р. Ставропольский. Оффлайн встреча по 4 ключевым направлениям господдержки бизнеса в регионе для руководителей организаций и ИП: антикризисные меры, привлечение средств из федерального бюджета, неотложная правовая помощь и оnline-сервисы для бизнеса. Детали и регистрация: https://bit.ly/2FbGr6g

— 8 сентября 14:00 - Прямой эфир «Принципы работы органов контрольно-надзорной деятельности». Узнайте о способах уменьшения административного давления на бизнес и о механизмах работы КНД от представителей Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области. Задайте вопросы и получите компетентные ответы по теме. Эфир пройдёт в Инстаграм-аккаунте https://www.instagram.com/mybiz63/

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