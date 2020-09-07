Куйбышевскому НПЗ 75 лет: мощности «молодеют», бензин становится чище

За особо весомый вклад в производство заводчане получили правительственные и корпоративные награды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первую партию бензина коллектив Куйбышевского НПЗ произвел в сентябре 1945 года. С тех пор многое изменилось, и прежде всего – само производство. Сегодня, благодаря модернизации, это один из самых современных заводов – новые установки не только эффективнее, но и экологически безопаснее. Здесь ежегодно перерабатывают более шести миллионов тонн «черного золота», получая из него более 30 видов высококачественных, соответствующих международным экологическим стандартам, нефтепродуктов. В честь профессионального праздника и юбилея более 80 заводчан получили высокие награды за свой труд.

Заместителю руководителя Испытательного центра ЦЗЛ АО «КНПЗ» Наталье Денисовой, которая трудится на заводе уже 30 лет, присвоено звание «Почетный нефтехимик».

- За три десятка лет условия работы поменялись кардинально, - рассказала Наталья Юрьевна. - Когда-то лабораторное оборудование было простым, да и требования к продукции – другими. Сегодня аппараты сложные, сверхточные, позволяющие определять сверхнизкие концентрации веществ в продукции – требования к качеству бензина, соблюдению экологических норм все выше, а значит, и наша роль ответственнее.

За личный вклад в топливно-энергетическую промышленность нефтепереработчики получили награды от министерства энергетики РФ, губернатора Самарской области и компании «Роснефть».