Дмитрий Азаров: «Лидеры России» нужны для ускоренного развития страны»

Завершается конкурс "Лидеры России - 2020"

7 сентября подведут итоги суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России - 2020». В нем принимают участие и представители Самарской области. Наш регион номер один в ПФО по количеству участников, а в России мы шестые по числу заявок.

По итогам региональных этапов получили приглашение в суперфинал 270 участников. Еще 30 - по итогам отбора по спецнаправлениям. К финалистам обратился председатель правительства России Михаил Мишустин.

- Сдан не первый, но важный экзамен в вашей жизни, потому что конкурс – это проверка не только талантов и знаний, это прежде всего выбор вашего будущего. Как специалисты, вы уже многое доказали коллегам и самим себе, набрали опыт, стали профессионалами, а сейчас пора делать следующий шаг, - отметил он.

Дмитрий Азаров, который является одним из наставников конкурса, поделился своими впечатлениями от его проведения и отметил, что здесь очень важно умение работать в команде.

- Очень надеюсь, что те компетенции, которые все участники получили в рамках конкурса «Лидеры России», пригодятся для ускоренного развития нашей страны. Это уже подготовленные, успешные люди, которые рассчитывают на свои силы, уже реализовали свои проекты в жизни и у которых за спиной стоят конкретные дела, - сказал он.