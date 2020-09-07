Самаре предстоит провести ночь без трамваев

Трамваи ночью пойдут по-другому

Власти Самары сообщают об изменениях в работе трамвайных маршрутов № 22, 24 и 25. Из-за ремонта трамвайных путей движение остановят по улице Демократической от проспекта Кирова до Ташкентской.

Движение приостановят на время - да и то такое, что изменений практически никто не заметит. Ходить трамваи не будут с 22.00 7 сентября до 5.00 8 сентября.

В этот период 22-й будет ходить только до Барбошиной поляны и обратно, а 24 и 25, наоборот, до 15 микрорайона и обратно.

Горожан просят обратить на это внимание и запланировать маршруты. Горожане, в свою очередь, удивляются, ведь трамваи после 22.00 - это очень большая редкость.