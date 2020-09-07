В Самаре предъявили обвинение экс-директору «Самарской Луки»

Экс-директору Самарской Луки предъявили обвинения

В Самаре предъявили обвинение экс-директору нацпарка «Самарская Лука» Александру Губернаторову. Об этом в своем твиттере написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Он отметил, что был инициатором отставки и привлечения этого человека к ответственности. Занимался он этим еще с прошлого года.

- Экс-директору нацпарка «Самарская Лука» Александру Губернаторову наконец-то предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 285 УК РФ: мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями, - сообщил Хинштейн и выложил скрин из постановления.

Напомним, что 5 августа 2019 года Александр Губернаторов написал заявление на увольнение. До этого в администрации нацпарка прошли обыски.