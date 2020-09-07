В Тольятти водитель автобуса ехал на «красный» и попал на видео

В Тольятти водителя поймали за нарушение благодаря видео

В Тольятти водителю автобуса не повезло: он ехал на красный свет, кто-то снял это на видео и выложил в социальные сети. Реакция полицейских последовала незамедлительно. Они нашли ролик в соцсетях, увидели номера маршрутного автобуса, выяснили, что за рулем сидел мужчина 1968 года рождения. Нарушитель перевозил пассажиров, а значит, рисковал их жизнью и здоровьем.

Сейчас на него составлен протокол за административное нарушение. Ему придется заплатить 1000 рублей. Если это правило он нарушит повторно, то штраф будет уже гораздо больше - до 5 тыс. рублей или лишение прав до шести месяцев.

Сотрудники ГИБДД поблагодарили граждан, выложивших ролик, за активную гражданскую позицию. И напомнили, что очень важно строго соблюдать правила дорожного движения, иначе это может привести к печальным последствиям.