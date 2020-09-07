В Самаре больные коронавирусом не знают, где заразились

Школьников, кстати, проверяют очень тщательно. А вот что думают их родители?

В Роспотребнадзоре обеспокоены низкой социальной ответственностью жителей Самарской области. Тревогу вызывает статистика: среди заболевших в последнее время мало кто может сказать, где заразился коронавирусом. Более того, многие больные не уверены, что в достаточной мере соблюдали масочный режим. Это в Роспотребнадзоре считают возмутительным.

- Граждане перестали уделять должное внимание безопасности: ношению масок, соблюдению дистанции. А при нарушении санитарных правил остается риск роста заболеваний, - посетовала главный санитарный врач Светлана Архипова.

Вызывает опасение и тот факт, что среди заболевших многие люди объявляют себя безработными. В Роспотребназоре подозревают, что эти товарищи врачей обманывают. А значит, невозможно отследить дальнейшее распространение инфекции, не получится провести мероприятия по дезинфекции помещений.

Все это ухудшает эпидемиологическую обстановку в регионе. И сто больных в день -это следствие столь попустительского отношения к проблеме со стороны людей.