В Самаре рассказали, как защитят от коронавируса гостей Дня города

О безопасности позаботятся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре гостей Дня города защитят от коронавируса - это пообещала администрация Самары озвучивая праздничную программу. О безопасности позаботятся всерьез. Центрами этой заботы станут КПП: опасные вирусы на площадки не пройдут.

Организаторы обещают, что на каждом КПП будет стоять бесконтактный санитайзер, всем участникам выдадут маску, обеспечат социальную дистанцию. А еще всем гостям измерят температуру - тоже бесконтактно.

Перед праздничными мероприятиями все площадки и поверхности отмоют и дезинфицируют. Будет также безопасно как дома или еще лучше.

Напомним, что в этом году День города будут праздновать три дня, проходить праздник будет на трех основных площадках. Мероприятия разнесли по времени, чтобы не создавать толпу. Полная программа мероприятий доступна на kp.ru.