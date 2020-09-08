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В Самаре рассказали, как защитят от коронавируса гостей Дня города

На пропускных пунктах поставят бесконтактные санитайзеры, всем раздадут маски
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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О безопасности позаботятся

О безопасности позаботятся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре гостей Дня города защитят от коронавируса - это пообещала администрация Самары озвучивая праздничную программу. О безопасности позаботятся всерьез. Центрами этой заботы станут КПП: опасные вирусы на площадки не пройдут.

Организаторы обещают, что на каждом КПП будет стоять бесконтактный санитайзер, всем участникам выдадут маску, обеспечат социальную дистанцию. А еще всем гостям измерят температуру - тоже бесконтактно.

Перед праздничными мероприятиями все площадки и поверхности отмоют и дезинфицируют. Будет также безопасно как дома или еще лучше.

Напомним, что в этом году День города будут праздновать три дня, проходить праздник будет на трех основных площадках. Мероприятия разнесли по времени, чтобы не создавать толпу. Полная программа мероприятий доступна на kp.ru.