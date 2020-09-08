От гриппа в Самарской области привились уже 30 тысяч человек

Прививку уже сделали 30 тыс человек

В Самарской области уже почти 30 тысяч человек сделали прививки от гриппа. 19 тысяч из них это дети. Всего в минздраве планируют привить почти 2 миллиона самарцев. Вакцина уже поступила во многие лечебные учреждения. Желающих поставить прививку просят поторопиться, в этом году эпидемиологическая ситуация очень сложная, поэтому прививаться нужно в сентябре - октябре.

- Это нужно, чтобы успел сформироваться иммунный ответ на вирус гриппа, и данная прививка помогла избежать осложнений в случае заболевания в последующем, - говорит врач поликлинического отделения СОКБ №2 Ольга Селиверстова.

В первую очередь прививки делают тем, кто относится к группе риска. Это люди с хроническими заболеваниями, беременные женщин, взрослые люди старше 60 лет. Цель вакцины не полностью избавить организм от болезни. Главная задача - сделать так, чтобы грипп человек мог перенести легко, если он все же заболеет.

А еще одна задача - создание коллективного иммунитета, для этого и нужно прививать как можно больше человек.

- По оценкам специалистов, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать в мире до 3 миллионов смертей от таких вакциноуправляемых инфекций, как дифтерия, столбняк, коклюш, грипп и корь, - делится информацией заместитель директора института профессионального образования СамГМУ, врач аллерголог-иммунолог Наталья Мигачева.