В ближайшие дни ожидаются дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недолго осталось наслаждаться теплом жителям Самарской области. Сухая и комфортная погода, установившаяся в регионе, продержится еще всего лишь один день.

- Уже в среду характер погоды начнет меняться благодаря влиянию ложбины атлантического циклона с фронтальными разделами. Ожидаются дожди различной интенсивности и порывистый ветер, - отмечают в Приволжском УГМС.

Температура постепенно будет падать. Завтра, 9 сентября, днем в губернии ожидается от 17 до 22 градусов выше нуля, ветер западный - 7-12 метров в секунду, местами возможны порывы до 15-18 м/с и осадки. В четверг, 10 числа, ночью будет от 8 до 13 градусов, днем - от 16 до 21. Ветер западный - 10-13 метров в секунду, переменная облачность, и, вероятно, где-то прольет небольшой дождь.