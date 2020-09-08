«Крылья Советов» готовятся сыграть два матча на неделе

"Крылья" готовятся взять 6 очков на этой неделе Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» накануне начали подготовку к сразу двум матчам, которые пройдут на этой неделе. 9 сентября волжан ждет встреча с «Чертаново» на выезде, а в воскресенье, 13 числа, с «Томью» на «Самара Арене».

- Команда провела тренировку на клубной базе. Тренерский штаб под руководством Игоря Осинькина разделил футболистов на несколько групп, каждая из которых получила свой набор упражнений, - рассказывают в пресс-службе «КС».

В Москву на матч 8 тура с бывшей командой Осинькина «Крылья» отправятся уже сегодня. В завтрашней игре сможет принять участие Максим Карпов. Последний поединок с «Нижним Новгородом" он пропустил из-за дисквалификации. Встреча с «Чертаново» начнется в 20:00 по самарскому времени. С «Томью» - в 16:00.