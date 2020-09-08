Стало известно, по чьей вине сгорел мужчина в самарском троллейбусе

Виновные будут наказаны Фото: из личного архива

В конце августа завершилось расследование жуткого несчастного случая, произошедшего в Самаре 6 февраля этого года. Напомним, что в тот день в салоне троллейбуса технической помощи на территории депо № 1 был обнаружен обгоревший труп 46-летнего водителя.

- В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, что причиной явилась эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования. Мужчина умер под воздействием электрического тока, - рассказывают в министерстве труда, занятости и миграционной политики региона.

Виновными в нарушении требований охраны труда признаны должностные лица «Трамвайно-троллейбусного управления». Они понесут ответственность в соответствии с действующими законами.