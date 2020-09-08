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Происшествия

В Самаре рабочий погиб под прессом для картона

Трагедия произошла по вине плохой организации производства работ
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Расследование по делу завершено

Расследование по делу завершено

12 августа специалисты закончили разбирательства в обстоятельствах несчастного случая, произошедшего 8 июля с работником ООО «Компания Картон» в Самаре. 51-летний оператор картонажного оборудования во время работы на станке был сдавлен плитами тигельного пресса и погиб.

- В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, что причиной явилась неудовлетворительная организация производства работ, - рассказали в министерстве труда, занятости и миграционной политики региона.

Виновными в происшествии признаны руководители организации. Они понесут ответственность за свой проступок.

ЧП