Самарский школьный музей памяти Великой Отечественной войны получил грант на развитие экспозиции

Победителей конкурса наградили в Государственном историческом музее на Красной площади

В Москве в Государственном историческом музее на Красной площади наградили победителей конкурса «Единой России» на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны. В финал вышли 16 школ из различных федеральных округов. В ПФО первое место в номинации «Городской музей» занял музей самарской школы № 174.

- Победители прошли многоэтапный отбор и по праву заняли первые места в своих номинациях. Хороший школьный музей не только хранит память о подвиге, но и мотивирует школьников на самостоятельное изучение истории. Создать хороший музей — непростая задача. За это вам искренняя благодарность, — сказал председатель общественного совета партпроекта «Историческая память» Сергей Нарышкин, обращаясь к победителям.

Музей боевой и трудовой славы куйбышевцев-выпускников Соловецкой школы юнг ВМФ СССР 1942-1945 годов школы № 174 за первое место получил грант в 500 тысяч рублей. Средства пойдут на ремонт рабочего кабинета и школьного музея. В среду, 9 сентября, победители конкурса прибудут в Самару. На железнодорожном вокзале их будет встречать координатор «Исторической памяти» в Самарской области Сергей Рязанов.

Отметим, что подобный конкурс пройдет и в следующем году. Как рассказал, заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта Александр Хинштейн, сейчас его формат прорабатывается совместно с Минпросвещения.