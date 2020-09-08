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Коронавирус Covid-19

98 заболевших и две новые жертвы: жители Самарской области продолжают страдать от коронавируса

Стало известно, сколько еще человек в Самарской области заболели коронавирусом по состоянию на 8 сентября
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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Впервые за последние дни в Самарской области меньше ста заболевших

Впервые за последние дни в Самарской области меньше ста заболевших

Фото: соцсети

Во вторник, 8 сентября, стало известно, что коронавирусом в Самарской области заболели еще 98 человек. Впервые за последние дни это число меньше ста. Общее же количество инфицированных с начала пандемии теперь - 9294.

К сожалению, в новых сведениях не обошлось без жертв. Недуг унес жизни еще двух жителей региона. Всего в губернии скончались 137 человек с Covid-19.

Выздоровели за сутки 76 человек. Общее количество тех, кто победил болезнь в Самаре и области, - 7310.

В стране за минувший день выявили 5099 новых инфицированных. Скончались 122 человека. Излечились - 6772.

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