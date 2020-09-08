В Самарской области поймали мужчину, который выращивал наркотики у себя в гараже

Запрещенные вещества изъяты Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В июне этого года к сотрудникам отдела наркоконтроля полиции Отрадного поступила информация о 52-летнему местном жителей, который может быть причастен к незаконному обороту запрещенных веществ. Оперативники провели проверку, и информация подтвердилась.

- В гараже у подозреваемого нашли и изъяли 9 самодельных конвертов с высушенными частями растения и портативные электронные весы. Позже выяснилось, что изъятые правоохранителями вещества - это наркотические вещества общим весом 9 граммов, - рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Злоумышленник был задержан. На него возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.