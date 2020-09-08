Стало известно, как заболели коронавирусом еще 98 жителей Самарской области

Маски снимать пока рано, коронавирус не отступает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 сентября стало известно о том, что еще 98 жителей Самарской области заболели коронавирусом. Пальму первенстве среди всех инфицированных по-прежнему удерживает региональная столица.

- В Самаре подтверждено 43 случая заболевания. В Сызрани - 14. 8 - в Похвистнево, 7 - в Новокуйбышевске, 4 в Тольятти. По 3 - в Октябрьске и Ставропольском районе, - рассказывают в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения Covid-19.

По 2 новых пациента появились в Клявлинском, Красноярском и Сергиевском районах. По 1 - в Отрадном, Чапаевске, Алексеевском, Богатовском, Большечерниговском, Елховском, Кинель-Черкасском, Красноармейском, Приволжском и Шигонском районах.

15 представителей этого списка контактировали с ранее заболевшими. 79 обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ. 4 - не имели клинических проявлений.

Напомним, что всего в губернии за все время пандемии заболели коронавирусной инфекцией 9294 человека. 137 скончались. 7310 - победили недуг.